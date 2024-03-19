Блогер Лерчик и Артем Чекалин разводятся

Блоге Лерчик, которую зовут Валерия Чекалина, 15 марта обратилась в суд. Она подала на развод. Слухи о проблемах блогера с мужем Артемом Чекалиным оказались правдой. Проблемы появились после того, как супруги пережили судебные разбирательства из-за долга перед налоговой. Примечательно, что им удалось погасить крупный долг и избежать наказания. Но их отношения дали трещину.

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Еще недавно Лерчик заверяла, что они работают над отношениями. По всей видимости, им не удалось прийти к согласию. Артем недавно отдохнул на Мальдивах без жены, пишет Super. Напомним, что у них растут дети: восьмилетние близнецы Алиса и Богдан и трехлетний сын Лев. В браке блогер состояла с 2012 года.