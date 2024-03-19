Певец Валерий Леонтьев в свой юбилей объявил об уходе со сцены

Валерий Леонтьев 19 марта отмечает юбилей. Накануне появились слухи, что он приехал в Россию впервые за долгое время. Поклонники ждали, что артист устроил концерт. Однако он неожиданно решил уйти со сцены. О желании звезды объявил его концертный директор.

«Причина очевидна. Ему исполнилось 75 лет», — пояснил он.

Более того, представитель Леонтьева признался, что певец завершил концертную деятельность уже достаточно давно, но не говорил об этом официально. Поэтому артист не собирается устраивать прощальные концерты и туры, пишет РИА Новости.

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Напомним, что в последние два года Валерий Яковлевич живет на две страны. Он большую часть времени проводит в США с женой Людмилой Исакович. Последний раз певец выступал в январе в Дубае, на частном мероприятии.