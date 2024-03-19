Звезду «Ворониных» Екатерину Волкову мошенники обманули на 50 тысяч рублей

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова пожаловалась подписчикам в Сети, что стала жертвой мошенничества. Она отдыхала на Мальдивах, когда наткнулась на злоумышленников. Все случилось в Интернете, и отдых был сильно омрачен.
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Волкова – собачница, у нее проживает аж три питомца сразу: акита-ину Бо, которую подарил муж, подобранная на улице дворняжка Ру и спасенная от тяжелой участи слепая собачка Валя. Ради них и старалась актриса, когда пыталась купить импортный корм, достать который сегодня в России нереально. Ей пообещали доставку, она перевела 50 тысяч рублей, но продавец перестал выходить на связь. А покупка больше не отслеживалась по трек-номеру.
Волкова рассказала свою историю и предупредила подписчиков, чтобы они не попадались, как она, на подобные уловки.
«Я не могу смириться с мыслью, как можно наживаться на животных, детях, так цинично морочить голову беззащитным пенсионерам, которые для них просто легкая мишень», - сетует звезда.