Иван Ургант заявил, что никуда из России не уезжал

Телеведущий Иван Ургант уже два года не появляется на голубых экранах и сценах крупнейших церемоний. Шоумена «отменили», поскольку народ в Сети по сей день не может простить ему выходки, которые тот позволил себе в феврале 2022 года с черным квадратом, а потом и отъездом из России, что позже назвал отпуском.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», - оправдывался тогда после шумихи Ургант, но люди ему не верили.

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А вот на прощании с Александром Ширвиндтом, прошедшем накануне в Театре сатиры, Иван Ургант появился. После церемонии журналисты поинтересовались у шоумена, надолго ли он приехал в Россию. И шоумен не оставил этот вопрос без ответа.

«Я из России никуда не уезжал», - ответил Ургант.

А вот когда он вернется к работе на телевидении, умолчал, сообщает Telegram-канал SHOT. Добавим, что проводить в последний путь Ширвиндта шоумен пришел вместе с женой Натальей Кикнадзе.