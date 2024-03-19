Певец Сергей Лазарев объяснил, почему отказал Анастасии Волочковой в совместном фото

После того, как Сергей Лазарев отказал в совместном фото Анастасии Волочковой, на артиста свалились тонны хейта. Сама балерина не раз обиженно прошлась по певцу, присвоив ему нелестный ярлык. Сегодня исполнитель решил, наконец, объяснить, что же на самом деле произошло тогда, в декабре, на «Золотом граммофоне».

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На «Шоу Воли» Лазарев ответил, почему отказал Волочковой. По его признанию, время поджимало, а он должен был выходить на сцену одним из первых.

«Надо было бежать полностью переодеваться. Я дал все интервью и уже уходил, как вдруг перед всеми фотографами возникает Настя и спрашивает тихо: «Можно с тобой сфотографироваться?». Я сказал: «Настя, прости ради бога, я не сфотографируюсь». И убежал переодеваться», - рассказал экс-солист группы Smash!!

Ту ситуацию, мол, раздули журналисты. Но сейчас у Лазарева с Волочковой все углы сглажены, и балерина, как выразился артист, снова его обожает. Павел Воля предложил гостю оригинально поставить точку в этой истории – сфотографироваться с Волочковой. Правда, это была картонная копия балерины в шпагате, но Лазарев не был против.