Мария Погребняк – про свое участие в шоу «Сокровища императора»: «Многие хотят нас как можно быстрее убрать с проекта»

Блогер, модель Мария Погребняк вышла на связь с подписчиками в соцсети, чтобы прояснить ситуацию на проекте «Сокровища императора». По итогам второго выпуска дуэт Погребняк и Аланы Мамаевой финишировал предпоследним. Выбыла с проекта команда Анатолия Цоя и Валентина Ли. Но в эфире показали этот момент так, будто девушки пришли позже парней. И зрители теперь уверены – произошло нарушение.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Погребняк поспешила объясниться. Попросила зрителей внимательнее пересмотреть серию и обратить внимание, что их с Аланой пара шла след в след за братьями Пышненко.

«Ребята хотели нас подождать, но мы не хотели рисковать их местом на проекте. Не дай Бог, что из-за нас они могли прийти последними. А Анатолий и Валентин находились дальше нас, они пошли по другому маршруту. Мы пришли по-честному. Старались изо всех сил, и Алана, несмотря на ее плохое самочувствие. Проект абсолютно честен, нет никаких подводных камней. Конечно, очень жаль, что многие из вас хотят нас как можно быстрее убрать с проекта. Не знаю, что мы вам плохого сделали», - оправдалась Погребняк.

Она заверила, что на проекте они с Мамаевой такие, какие есть – честные, открытые и заряженные на победу. С слову, Погребняк уже вызвала бурю эмоций у своих конкурентов. Например, блогер Евгений Ершов назвал ее скользкой.

Шоу «Сокровища императора», напомним, снимали в Китае. По условиям проекта, команды в составе двух человек проходят испытания – как правило, это марафоны из точки А в точку Б. вылетает тот, кто придет на финиш последним. Приз победителю сезона – 1 млн юаней, или 14 млн рублей.