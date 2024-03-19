Анатолий Цой заявил, что его кавер на хит «Позови меня с собой» понравился Алле Пугачевой

Экс-солист группы MBAND Анатолий Цой рассказал, что получил похвалу от Аллы Пугачевой за свое творчество. Артист был участником шоу «Маска» на НТВ, стартовавшем 5 лет назад, и на проекте исполнял множество каверов на популярные песни. В их числе – «Позови меня с собой», которая стала хитом благодаря Пугачевой.

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Исполнение этого трека Анатолием Цоем пришлось по душе не только поклонникам и более широкой аудитории, но и самой Примадонне. Об этом Цой поведал в интервью «Газете.ру».

«Алле Борисовне очень понравилась моя версия, чему я очень рад и счастлив, потому что в момент, когда ты создаешь кавер, хочется, чтобы твое исполнение понравилось человеку, благодаря которому этот трек стал популярным», - признался артист.

К слову, Цой тогда стал первым в истории шоу «Маска» победителем. Он выступал в костюме льва и покорил своим талантом не только зрителей, но и членов жюри. В настоящее время проект на телеканале продолжается, идет уже пятый сезон.