Анастасия Костенко заявила, что готова рожать Дмитрию Тарасову без перерывов и выходных

Экс-футболист Дмитрий Тарасов 18 марта отметил свой день рождения. Одному из известных многодетных отцов в российском спорте исполнилось 37 лет. Его жена, модель Анастасия Костенко, оригинально поздравила мужа с новым личным годом. В соцсети она обратилась к супругу с признанием в любви и готовности к новому материнству.

«Я готова рожать от тебя без перерыва и выходных», - написала модель.

К слову, самому младшему из детей Костенко и Тарасова месяц, это сын, которого пара пока никак не назвала. Также супруги воспитывают двухлетнего Алексея, четырехлетнюю Еву и пятилетнюю Милану.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Более того, Тарасов от первого брака имеет взрослую дочку Ангелину, которой исполнится 15 лет. Мужчина не скрывает, что готов снова стать отцом, а его нынешняя супруга, как оказалось, готова к этому уже сейчас.