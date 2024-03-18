Рэпер Дава вручил цветы и поцеловал Бузову на съемках шоу «Сокровища императора»

Ольга Бузова стала ведущей шоу «Сокровища императора» вместе с Михаилом Галустяном. Примечательно, что одним из участников проекта стал Давид Манукян, более известный как Дава. Он впервые оказался лицом к лицу бывшей возлюбленной.

С первого выпуска было видно, что ему неловко. Тем более, что другая участница шоу, Мария Погребняк, напомнила ему, что только благодаря Бузовой он стал популярным и подружился с Филиппом Киркоровым. А во время второго выпуска рэперу удалось остаться почти наедине с телеведущей. Он проявил к ней знаки внимания и пошутил, что долго ждал этого момента.

«Было очень приятно остаться в такой компании с Олей. Я в какой-то момент начал искать плюс в ситуации. Классно, что остались в такой обстановке. Не хватает только пикник устроить и полежать на травке, отдохнуть», — пояснил Манукян.

После прохождения испытания, которое ему далось с трудом, он поблагодарил бывшую возлюбленную за то, что она его поддерживала. Дава вручил ей букет алых роз и поцеловал в щечку. Он отметил, что у него внутри что-то екнуло.

Напомним, что съемки проходили в ноябре и октябре прошлого года. Тогда же, осенью, артист вернулся к Мари Краймбрери, с которой ему снова приписывают роман.