Жена Петросяна призналась, что после рождения детей у нее испортились волосы: «Мало что осталось»

Татьяна Брухунова недавно снова стала мамой. Она тайно родила второго ребенка в конце 2023 года. Теперь у нее с мужем Евгением Петросяном растет не только сын Ваган, которому четыре года, но и маленькая дочка. Сначала поклонники не поверили, что она сама родила малышку.

Но слухи про суррогатную маму опроверг сам Петросян. А позже его жена объяснила, что не выставляла беременные фото, так как не живет напоказ. Она рассказала, что не вернулась в форму. А также у Татьяны начались проблемы с волосами после родов.

«У меня довольно долгое время были длинные волосы. Но после смерти папы и рождения двоих детей от густых волос мало что осталось. А для того, чтобы сохранить здоровье волос, их длина (в моем случае) должна быть минимальной», — высказалась она.

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Также Брухунова добавила, что считает некрасивым, когда волосы длинные, но очень жидкие. Она пояснила, что обращалась к трихологу, поэтому знает, что есть генетическая длина волос.