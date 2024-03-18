Белоцерковская рассказала, что трехлетний сын Грачевского начал ходить в садик: «Он нежный, безумно ласковый, как Боря»

Борис Грачевский умер в 2021 году. Тогда его жена Екатерина Белоцерковская осталась одна с годовалым сыном Филиппом. Для нее смерть возлюбленного стала настоящим ударом. А вот теперь, когда прошло много времени, она рассказала, что порой ее накрывает и из ее глаз снова льются слезы.

Но все свободное время вдова создателя «Ералаша» посвящает наследнику. В новом интервью она призналась, что отдала мальчика в садик. Также Екатерина отметила, что ничего не рассказывала про папу сыну, так как считает, что он совсем маленький для этого.

По словам Белоцерковской, наследник из нее умеет вить веревки.

«Ну, не иногда, а всегда. И это нормально. К тому же я из тех мам, из которых можно вить веревки. У него это очень хорошо получается», — пояснила она.

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Также жена Грачевского рассказала, что пока не отдавала ребенка в секции, так как до пяти лет сложно понять, чего он действительно хочет. Она добавила, что недавно Филипп захотел заниматься кикбоксингом, так как ему понравилось название. Вдова режиссера подчеркнула, что не будут против, если сын захочет пойти по стопам отцам. Она призналась, что он настоящий модник, чем похож на отца.