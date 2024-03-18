Живущая в Эмиратах экс-участница «Дома-2» Катя Жужа объявила о четвертой беременности

Катя Жужа с декабря прошлого года не появлялась в соцсетях. Но 18 марта в свой день рождения она вернулась, опубликовав трогательное видео. Бывшая участница «Дома-2» запечатлелась в пустыне с мужем Артемом Маркеловым.

Также с ней была дочь Николь, которая родилась в ее прошлых отношениях. От нынешнего избранника светская львица родила сыновей Макса и Алекса. В кадре она появилась в молочном костюме с топиком, продемонстрировав округлившийся живот. Звезда так объявила о четвертой беременности.