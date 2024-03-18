Живущая в Эмиратах экс-участница «Дома-2» Катя Жужа объявила о четвертой беременности

Катя Жужа впервые в 2024 году вышла на связь. Фото: соцсети Кати Жужи

Катя Жужа перестала скрывать грядущее пополнение в семье в свой день рождения.

Катя Жужа с декабря прошлого года не появлялась в соцсетях. Но 18 марта в свой день рождения она вернулась, опубликовав трогательное видео. Бывшая участница «Дома-2» запечатлелась в пустыне с мужем Артемом Маркеловым. 

Также с ней была дочь Николь, которая родилась в ее прошлых отношениях. От нынешнего избранника светская львица родила сыновей Макса и Алекса. В кадре она появилась в молочном костюме с топиком, продемонстрировав округлившийся живот. Звезда так объявила о четвертой беременности. 

«Happy Birthday to me. И, конечно же, с возвращением в соцсети. Новый год жизни — новый образ, новый статус», — заявила Жужа. 

На этот раз Ксения Бородина поздравила подругу. Раньше они очень близко общались. 

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«Ура, ты вернулась, и теперь уже все узнали, что скоро ты мама 4 детей. Боже, уже больше 7 месяцев. в это поверить не могу», — призналась она. 

Напомним, что Жужа живет с семьей в ОАЭ. В Россию она приезжала в 2023 году на похороны свекра. 

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