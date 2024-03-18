Алсу призналась, что родители за 50 лет брака пережили много трудностей: «Иногда даже было желание сбежать»

Алсу 18 марта выложила новые фото своих родителей. Папа певицы Ралиф Сафин является бывшим вице-президентом нефтяной компании «Лукойл» и политиком. А ее мама Разия Исхаковна является архитектором.

Примечательно, что они отметили 16 марта годовщину своей свадьбы. Пара вместе уже 50 лет. Артистка с трепетом поздравила родителей, а также впервые рассказала, что у них были ссоры и такие моменты, когда они могли расстаться. Однако мудрость ее мамы помогла сохранить отношения.

«Родители отметили золотую свадьбу! Не буду лукавить и говорить, что видела только любовь, гармонию и взаимопонимание в нашей семье. За 50 лет совместной жизни было много всего разного — счастье и слезы, победы и падения, разочарования и преодоления, радость , споры, ссоры, праздники и потери, улыбки и грусть.. Наверняка, как и у многих, у кого-то иногда даже было желание сбежать... но они всегда были вместе, несмотря ни на что... А сейчас уже и вовсе не представляют жизнь друг без друга, хотя иногда кажется, что у них до сих пор „притирка“!» — отметила Алсу. «Приклоняюсь перед своей мамой, которая всегда проявляла невероятную мудрость и сглаживала острые углы, закрывала глаза на многие обстоятельства. Знаю, что было очень непросто... Надеюсь, она ни о чем не жалеет», — добавила она.

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Также певица подчеркнула, что благодарна родителям за свою красивую жизнь. Она призналась, что не хочет, чтобы они старели, а также пожелала, чтобы мама и папа жили очень долго и были рядом с ней. Сама Алсу в 40 лет является мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. Она состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Все чаще появляются слухи, что у них проблемы. Но новости о разводе артистка не раз опровергала.