Налоговая заблокировала счета историка моды Александра Васильева из-за долга в 1,3 миллиона рублей

Александр Васильев не оплатил налоги. У него скопился внушительный долг. 18 марта стало известно, что ФНС заблокировала счета телеведущего и историка моды. Речь идет про счет ООО «Лилии Александра Васильева». С помощью этой фирмы он торгует своими книгами и антиквариатом. Выяснилось, что у звезды почти 1,3 миллиона рублей долга по налогам, об этом пишет телеграм-канал «Звездач».

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Пока Васильев не стал комментировать новости о блокировке счетов. Напомним, что в последнее время телеведущий часто путешествует. Он любит проводить время во Франции и других европейских странах.