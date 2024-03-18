Спиридонова из «Голоса» расплакалась на концерте Рубальской из-за конфуза с фонограммой

Лариса Рубальская устроила концерт в Москве, на который также позвала многих артистов. Так одной из приглашенных гостей стала звезда «Голоса» Анастасия Спиридонова, которая решила спеть песню «Транзит». Ранее она уже исполняла ее на телевидении, но теперь певица захотела спеть этот хит вживую.

На перетиции все прошло безупречно. А вот уже на самом концерте произошел конфуз, так как была запущена фонограмма. Публика услышала два голоса, так как микрофон у артистки тоже был включен. Анастасия в слезах ушла за кулисы.

«Не знаю, как так получилось. Организаторам мы отправляли только фонограмму без голоса, потому что все знают: я всегда выступаю с живым звуком», — рассказала певица.

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Сама Рубальская не стала комментировать ЧП, которое случилось. А Спиридонова заявила, что расстроилась, так как собиралась доставить удовольствие зрителям, пишет «МК».