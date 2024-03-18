Валерий Леонтьев тайно прилетел в Россию накануне юбилея

Валерий Леонтьев живет в США, где у него есть свой особняк. Но иногда он приезжает в Россию на несколько месяцев. 19 марта певцу исполнится 75 лет. Директор артиста Борис Чигирев заявил, что Леонтьев не хочет давать интервью, а также отказывается от концертов и съемок.

При этом представители звезды распространили в светских кругах информацию о том, что в марте 2024 года юбиляр приехал в Москву, но проведет время не публично, пишет KP.RU. Вот уже два года он предпочитает не вести активную творческую жизнь.

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Но в январе Леонтьев выступал в Дубае на частном мероприятии. Тогда его увидели впервые после операции на коленях, и новых платистических операций. Артист выглядел бодрым и без проблем отработал выступление. К слову, он хорошо зарабатывал и смог скопить внушительные суммы на счетах в банках, а также у него есть недвижимость и пенсия, которая у народного артиста с надбавками составляет больше 60 тысяч рублей.