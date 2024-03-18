Певец Григорий Лепс расстался с 20-летней возлюбленной

В 2023 году Григорий Лепс заявил, что у него появилась молодая возлюбленная. Он недолго был один после развода с Анной Шаплыковой, с которой прожил вместе 20 лет. Новую избранницу певец никому не показывал.

Однако он признавался, что она на 40 лет его моложе. 61-летний артист заверял, что предан своей девушке. Он даже не исключал, что она родит от него ребенка. К слову, ради нее исполнитель хита «Самый лучший день» похудел, сделал пересадку волос и даже решился на пластику.

Однако в новом выпуске программы «Ты не поверишь!» Лепс неожиданно сообщил, что расстался со своей возлюбленной. Он отметил, что проводит ночи в одиночестве, а также больше не тратит деньги на роскошные подарки, так как некому их дарить.

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«У меня вообще отдых сейчас. Как перед работой можно любовью заниматься», — сказал Григорий.

Напомним, что от Шаплыковой у него трое детей — Ева, Николь и Иван. От первого брака у него также есть дочка Инга, которая растит его внука Константина.