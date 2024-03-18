Иван Ургант, Екатерина Стриженова, Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом

15 марта не стало Александра Ширвиндта. Он имел проблемы с сердцем. Точная причина его смерти пока не называется.18 марта в Театре сатиры, где служил актер, а также более 20 лет был художественным руководителем, прошла церемония прощания.
Пожилая жена легендарного артиста Наталья Белоуссова шла с помощью тросточки. Ее поддерживал сын Михаил. Они не могли скрыть глубокой скорби и печали. Сотни людей столпились у театра. Друзья и коллеги пришли, чтобы проводить Ширвинда в последний путь.
Михаил Ширвиндт с мамой пришел простить с отцом. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Телеведущая Екатерина Стриженова с мужем Александром появились в театре. Они облачились в черные наряды. В руках супруги несли по букету алых роз. Также пришел Геннадий Хазанов. Он был опечален как и Марк Варшавер.
На этот раз Леонид Ярмольник пришел вместе с супругой. Он не стал общаться с журналистами. Также впервые за долгое время на публике предстал Иван Ургант. Он много лет дружил с Ширвиндтом. Телеведущий был с женой Натальей Кикнадзе. Он отрастил густую бороду и усы, которые начали седеть. В этот день актер избегал общения с прессой, но опубликовал пост о друге.
«Всегда хотел быть похожим на него. Ну, то есть, чтобы встать на банкете, взять микрофон, произнести два слова, и уже женщина какая-то от смеха пловом поперхнулась.
Проведем тест — произнесите про себя слово Ширвиндт. А теперь еще раз, только не улыбаясь. Не получается? Это нормально. Я тут понял, мне вообще все равно, что он говорит.
Не имеет ни малейшего значения. Взгляд, тембр, пауза. Ты смеешься, он нет. Собственно все… Я только боялся, что когда-нибудь все это закончится. Когда он уйдет. А сегодня понял, что не надо было боятся. Никуда он не ушел. Он здесь. Со мной. Навсегда», — написал он.
Геннадий Хазанов приехал на похороны коллеги. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Филипп Киркоров не смог сдержать слез. Он признался, что для него Ширвиндт был учителем и наставником. Певец сожалеет, что не успел ему позвонить, когда узнал, что актер заболел. Юлия Меньшова пришла с Верой Алентовой, которая решила поделиться своими воспоминаниями, так как она много лет сценическую жену Александра Анатольевича.
Смерть друга для нее стала тяжелой утратой. Алентова едва держалась на ногах, когда подошла к гробу. Юлия Меньшова подошла к ней, чтобы помочь. Она усадила звезду на стул, где рядом также сидели сын и вдова покойного.
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Филипп Киркоров пустил слезу. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Напомним, что родные Ширвинда сообщили, что его тело будет кремировано, а потом его похоронят на Новодевичьем кладбище.