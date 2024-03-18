Иван Ургант, Екатерина Стриженова, Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом

Телеведущая Екатерина Стриженова с мужем Александром появились в театре. Они облачились в черные наряды. В руках супруги несли по букету алых роз. Также пришел Геннадий Хазанов. Он был опечален как и Марк Варшавер.

На этот раз Леонид Ярмольник пришел вместе с супругой. Он не стал общаться с журналистами. Также впервые за долгое время на публике предстал Иван Ургант. Он много лет дружил с Ширвиндтом. Телеведущий был с женой Натальей Кикнадзе. Он отрастил густую бороду и усы, которые начали седеть. В этот день актер избегал общения с прессой, но опубликовал пост о друге.