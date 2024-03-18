Жена Александра Ширвиндта с тросточкой и его сын Михаил появились на церемонии прощания с актером

18 марта тело Александра Ширвиндта привезли в Театр сатиры, в котором он много лет работал. Там прошла церемония прощания с актером, который умер на 90-м году жизни из-за проблем с сердцем. Больше 20 лет он был художественным руководителем театра. Многие друзья и коллеги потрясены случившимся.
Юлия Меньшова, Вера Алентова, Владимир Винокур, Клара Новикова, Никас Сафронов, Максим Аверин, Владимир Машков, Геннадий Хазанов, Александр и Екатерина Стриженовы появились на прощании. За гробом шла жена Ширвиндта, Наталья Белоусова, которая с трудом держалась на ногах даже с тросточкой.
Наталья Белоусова появилась на похоронах мужа. Фото © Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
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65-летний сын артиста Михаил также был на похоронах отца. Он почти не отходил от своей мамы. Актер и телеведущий был в пальто и черных брюках. Друзья вспоминали заслуги Ширвиндта, а также рассказывали истории, которые с ним связаны. Церемония прощания длилась несколько часов. Гроб с телом Ширвиндта вынесли под аплодисменты. Отметим, что звезду кино и театра кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище.
Михаил Ширвиндт сопровождал маму. Фото © Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro