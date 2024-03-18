Михаил Гуцериев получил награду премии «Виктория» в номинации «Поэт года»

16 марта в Москве состоялась престижная премия «Виктория». На ней собрались многие исполнители. А также впервые за долгое время на публике предстал Михаил Гуцериев. Несколько песен на его стихи были удостоены музыкальной премии. Сам он также победил в номинации «Поэт года» за стихи к песне «Дом убит» в исполнении Сергея Ревтова.

Награду ему вручил президент Российской национальной премии «Виктория» Юрий Костин.

«Я написал эту песню про свой дом в Грозном, в котором когда-то жил. Мы его продали, но он всегда оставался для меня родным. В 99-м году, в результате попадания ракеты, дом был разрушен. В прошлом году я приехал в Грозный буквально на один час и заехал посмотреть родные места. Школу, которую разрушили, я восстановил, а вот разрушенный дом так и стоит. И не написать про место, в котором я жил, в котором была моя душа, я не мог», – поделился Гуцериев.

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Также в этот вечер триумфатором стал Дима Билан. Благодаря песне «Острой бритвой» он победил сразу в трех номинациях: «Певец года», «Песня года» и «Музыкальное видео года». На церемонии он выступил исполнив свой хит.

Также публика смогла увидеть выступления артистов с песнями на стихи Гуцериева: Сергей Лазарев спел песню «Не пытайся повторить», Григорий Лепс — «Я чувства кинул на алтарь», Хабиб — «Рубашка красная», а Ольга Бузова спела сразу два хита – «Верни» и «Позови».