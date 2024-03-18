Амаяк Акопян об Александре Ширвиндте: «Он был волшебником в своем ремесле. И остался таким»

Не дожив одного года до своего 90-летия, 15 марта умер Александр Ширвиндт. Россияне прощаются с ним 18 марта в Театре сатиры, президентом которого он являлся до своих последних дней жизни.

К театру стали стекаться люди с самого утра, принося цветы и венки в память о народном артисте России. Прибыл сюда и Амаяк Акопян, известный иллюзионист и заслуженный артист России.

«Сегодня я вспоминаю его элегантные, изящные, остроумные шутки. Он был волшебником в своем ремесле. И остался для нас таким. Была у него и про меня шутка.

Мы ездили с ним по Советскому союзу на гастролях. И какая-то молодая журналистка спросила у него: «А правда, что Амаяк Акопян жуткий обманщик?» На что он ответил: «Да, Амаяк Акопян — жуткий обманщик. Но справедливый человек». Она говорит: «Как это, жуткий обманщик, но справедливый человек?» На что Александр Ширвиндт ответил: «Да, Амаяк Акопян обманывает, но обманывает всех, без исключения». Ну вот кто так может пошутить сегодня?» — вспомнил о своем ушедшем коллеге Амаяк Акопян.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».