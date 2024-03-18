Баринов о Ширвиндте: «Сказать, что нам его будет не хватать – это не сказать ничего»

18 марта российские зрители и коллеги прощаются с Александром Ширвиндтом. Народный артист России умер 15 марта в возрасте 89 лет.

Траурная церемония официально назначена на 13:00, однако люди стали стекаться к Театру сатиры с цветами с самого утра. Среди них был замечен 78-летний народный артист РСФСР Валерий Баринов.

«Он прожил большую, яркую, интересную жизнь. Но сказать, что нам его будет не хватать, — это не сказать ничего», — сказал про умершего Александра Ширвиндта Валерий Баринов.

На церемонию прощания пришел также Владимир Винокур, дочь Марка Захарова Александра Захарова и многие другие. Об этом сообщает корреспондент сайта Teleprogramma.pro.

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