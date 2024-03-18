Певец Филипп Киркоров признался, что впервые в жизни сделал себе татуировку. Более того, он продемонстрировал ее во всей красе прямо на шоу «Сокровища императора» на ТНТ.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Во второй серии реалити-шоу Киркоров неожиданно стал одним из участников проекта, прибыв с актером Вольфгангом Черни на смену выбывшим в предыдущем выпуске. Во время ужина за общим столом Киркоров разговорился с блогером Евгением Ершовым, у которого забито татушками все тело, рисунки есть даже на лице. И внезапно разоткровенничался.
«У меня после 50 резко все изменилось, и я тоже к этому всему пришел», - признался Киркоров. – «Показать?».
И под улюлюканья остальных Киркоров снял футболку, покрутился перед участниками. Окружающие просто ахнули от увиденного, впечатлился и Ершов. Он начал разглядывать, что же такое изображено на теле Филиппа Бедросовича.
«Когда я изменил свой образ жизни, стиль, я изменил свое тело, то я захотел себе сделать татуировку. Я захотел наш фамильный герб, имена моих детей, мое имя оставить на своей спине», - рассказал, что набито на теле, Киркоров.
Филипп признался, что всю жизнь для него татуировки были неприемлемы. Но потом резко все изменилось.
«Я даже не понимаю, как это случилось в моей жизни, потому что я это категорически не воспринимал много лет. И вот в 56 я решил это сделать, и мне это понравилось, и на этом я не остановлюсь», - признался исполнитель хита «Снег».
Филипп Киркоров показал набитую во всю спину татуировку: «Я на этом не остановлюсь»