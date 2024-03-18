Блогер Дава рассыпался перед Бузовой в благодарностях: «Это было очень важно и очень приятно»

Блогер Давид Манукян, наиболее известный как Дава, в шоу «Сокровища императора» сражается за главный приз – 1 млн юаней. Но, судя по его поведению, он преследует еще одну цель – хочет произвести на ведущую Ольгу Бузову впечатление. Это их первая с момента расставания в 2021 году встреча. До этого пара два года была в отношениях.

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Бузова уже успела высмеять своего бывшего, не раз подколов за два выпуска шоу. Но Дава старается задобрить ее и всячески ей угождает. В первой серии он уверял, что у него екает в груди от нее, а во второй – рассыпался в благодарностях, преподнес цветы и кинулся целовать. Мол, за то, что она его с братом поддерживала на трудном испытании.

«Я тебе за многое благодарен, и сегодня для меня это было очень важно и очень приятно. Спасибо тебе большое», - произнес Дава и подарил роскошный букет роз.

Бузова приняла презент, ей явно было приятно такое преклонение. Она даже засмущалась и потупила взор, присаживаясь за стол.

«Мне очень приятно, Давид, ты это умеешь делать, приятно», - призналась Бузова.

Кстати, на проект пришел общий знакомый пары, певец Филипп Киркоров. Он стал свидетелем сей сцены и похлопал Давиду в ответ на его жест: «Браво! Браво! Браво!». Артист признался, что был свидетелем отношений своих друзей и очень рад, что сегодня видит, как они мирятся.