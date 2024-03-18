Ольга Бузова посмеялась над своим бывшим Манукяном: «Давид, вешать лапшу на уши ты умеешь»

Во втором выпуске шоу «Сокровища императора» Ольга Бузова посмеялась над своим бывшим бойфрендом, блогером Давидом Манукяном, который не мог справиться с заданием. Это было первое испытание, в нем определялась очередность старта команд. И у Давы с братом Арманом ничего не получалось.

В итоге все команды справились и уехали на следующий этап, а нарядившиеся лягушками Манукян и его напарник продолжали потеть над первым.

«Мы нагоним, брат, мы нагоним дальше», - пытался успокаивать своего товарища Дава.

Бузова с соведущим шоу Михаилом Галустяном наблюдали за происходящим и контролировали процесс. И звезда не смогла сдержаться и не пошутить, когда услышала подбадривания Манукяна.

«Да, Давид, вешать лапшу на уши ты умеешь», - посмеялась над ним Бузова. И пошутила: «Все! Я все поняла! Вы не хотите от нас уходить, ты так долго ждал этой встречи».

Бузова перешла на личное, ведь с Манукяном ее некогда связывала любовь. И встреча с ним на реалити стала первой после расставания в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Когда Манукян с братом справились с испытанием, он признался, что ему было тепло остаться с Бузовой, хоть они и попали в число аутсайдером проекта.

«Было очень приятно остаться в такой компании вместе с Олей, это правда было для меня очень приятно, и я в какой-то момент начал искать плюсы. Не хватало как будто какой-то пикник устроить», - размечтался Манукян.

Кроме того, на проекте произошли изменения. Вместо выбывшей пары комиков в игру вступил дуэт Филиппа Киркорова и Вольфганга Черни. Они наравне со всеми поборются за приз в 1 млн юаней.