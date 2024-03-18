Евгений Ершов на шоу «Сокровища императора» не считает Марию Погребняк надежным союзником: «Безумно скользкий персонаж»

Шоу «Сокровища императора» на ТНТ только стартовало, но на нем уже наметились пары-лидеры, аутсайдеры и те, кому лучше не доверять. Дуэт Марии Погребняк и Аланы Мамаевой проявил себя в первом выпуске не очень честно, поэтому некоторые участники теперь точат зуб на девушек. Дело в том, что они не стали помогать другим в выполнении испытаний, а кого-то и вовсе отправили по ложному пути.

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Когда все это вскрылось, участники сделали соответствующие выводы. А актер Олег Верещагин и вовсе заявил, что теперь будет действовать в отношении них жестко, если снова наступит на те же грабли с ними.

Во втором выпуске Погребняк заявила, что они с Мамаевой приняли решение помогать всем. На что в ответ раздался громкий смех – очевидно, что коллеги по шоу не поверили в искренность Марии.

«Погребняк – безумно скользкий персонаж. Очень скользкий. Алана – хорошая девчонка, наверное. Но Погребняк нет, как союзник нет», - заявил блогер Евгений Ершов.

Сама Погребняк не видит ничего плохого в своей тактике, для нее главное – не участие, а победа. На кону, напомним, 1 миллион юаней, и она намерена выиграть их.