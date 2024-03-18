Никита Кологривый признался, что ему сложно играть положительных героев: «Во мне больше греха, чем блага»

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый приехал на свою малую родину, где у него прошла творческая встреча в одном из местных кинотеатров. Актер пообщался с публикой и ответил на интересующие поклонников вопросы.

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В частности, порассуждал о своих сложных ролях. И признался, что играть положительных героев ему удачно ему затруднительно. Поскольку он не до конца может вникнуть в их характер и понять.

«Мне сложно играть положительных героев, потому что я не знаю, кто это такие. Вы знаете, я не могу представить, как сыграть Христа, но я могу представить, как сыграть бандита. Во мне больше греха, чем блага», - признался актер.

Еще раньше, после выхода «Слова пацана» Кологривый объяснял, что воплощать на экране бандита Кащея ему было невероятно легко, потому что, мол, он и есть этот Кащей. А вот ценнее для него - Емеля из сказки «По щучьему велению», и этой ролью Никита дорожит.

Также актер опроверг слухи о том, что сыграет Владимира Жириновского. В сериале его герой носил шапку, похожую на ту, что была у политика, и мем завирусился в Сети. Кологривый дал понять, что еще ничего не решено, и что есть актеры, которые бы справились с этой ролью лучше него. А он бы не прочь сыграть Стеньку Разина.

По маериалам сайта nsk.kp.ru