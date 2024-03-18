Арлекином на шоу «Маска» оказалась певица Миа Бойка: «Я знала, что сегодня мой последний выход»

В это воскресенье, 17 марта, в эфир телеканала НТВ вышел шестой по счету выпуск пятого сезона шоу «Маска». В его финале был разоблачен один из самых любимых поклонниками проекта персонаж - Арлекин.
Именно его приняли решение разоблачить судьи шоу, отдав предпочтение Щенку.
Когда настала очередь озвучить свои версии по поводу того, кто же может скрываться под маской Арлекина, судьи шоу были солидарны, указав, что это Миа Бойка.
Лишь Тимур Родригез решился разбавить единодушие своих коллег, заявив, что Арлекин - это Лариса Гузеева. Между тем, правы оказались те, кто был в большинстве.
Когда Арлекин снял маску, все увидели улыбающуюся Миа Бойку.
Миа Бойка - Арлекин на шоу «Маска». Фото: кадр программы
Миа Бойка призналась: она знала заранее, что сегодня покинет проект. А все потому, что пятым членом жюри в шестом выпуске был Сергей Лазарев, с которым она пела дуэтом.
«Когда я узнала, что в жюри будет Сергей Лазарев, я сразу сказала: «Сережа меня отгадает». Я это знала, я готовилась к этому моменту. Я знала, что сегодня мой последний выход», - поделилась Миа Бойка со сцены.
«Во-первых, никогда не надо заранее готовиться к проигрышу. Во-вторых, мы с тобой спели дуэтом, и я не мог тебя не разгадать по голосу», - обратился к певице Сергей Лазарев.