Арлекином на шоу «Маска» оказалась певица Миа Бойка: «Я знала, что сегодня мой последний выход»

В это воскресенье, 17 марта, в эфир телеканала НТВ вышел шестой по счету выпуск пятого сезона шоу «Маска». В его финале был разоблачен один из самых любимых поклонниками проекта персонаж - Арлекин.

Именно его приняли решение разоблачить судьи шоу, отдав предпочтение Щенку.

Когда настала очередь озвучить свои версии по поводу того, кто же может скрываться под маской Арлекина, судьи шоу были солидарны, указав, что это Миа Бойка.

Лишь Тимур Родригез решился разбавить единодушие своих коллег, заявив, что Арлекин - это Лариса Гузеева. Между тем, правы оказались те, кто был в большинстве.

Когда Арлекин снял маску, все увидели улыбающуюся Миа Бойку.