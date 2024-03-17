Ольга Бузова не получила премию за свою песню: «Плакала всю ночь»

Звезда канала ТНТ, поющая телеведущая Ольга Бузова потерпела обидное поражение. Трек в ее исполнении под названием «Позови» был номинирована на звание «Танцевальный хит года» на музыкальной премии «Виктория».

Вручение наград состоялось накануне, 16 марта. Однако Ольга Бузова на этот раз осталась ни с чем.

Победу в этой номинации жюри присудило исполнителям и авторам ремикса группы «Винтаж» «Плохая девочка».

Ольга Бузова призналась в микроблоге, что испытала чувство досады и разочарования. Теледива не спала всю ночь, она рыдала в подушку.

«Да, мои хорошие, плакала всю ночь. Вчера не все получилось так, как я хотела. Спасибо всем, кто верил, ждал, голосовал», - поделилась Ольга Бузова в микроблоге.

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