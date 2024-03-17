Юрий Антонов высказался о проблемах Александра Ширвиндта со здоровьем: «Это все — отрыжки молодости»

Известный музыкант Юрий Антонов скорбит о смерти артиста Александра Ширвиндта. Он дал понять, что считает уход мэтра невосполнимой потерей для театральной сцены. Антонов заявил, что, когда уходят такие мощные личности, это очень тяжело осознавать и пережить.

Известно, что у Александра Ширвиндта были проблемы с сердцем. Мэтр перенес операцию на сердце, в последнее время его мучила одышка.

Юрий Антонов заявил, что считает сложности со здоровьем, возникающие в старости, следствием поведения людей в молодости.