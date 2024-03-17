Юрий Антонов высказался о проблемах Александра Ширвиндта со здоровьем: «Это все — отрыжки молодости»

Известный музыкант Юрий Антонов скорбит о смерти артиста Александра Ширвиндта. Он дал понять, что считает уход мэтра невосполнимой потерей для театральной сцены. Антонов заявил, что, когда уходят такие мощные личности, это очень тяжело осознавать и пережить.
Известно, что у Александра Ширвиндта были проблемы с сердцем. Мэтр перенес операцию на сердце, в последнее время его мучила одышка.
Юрий Антонов заявил, что считает сложности со здоровьем, возникающие в старости, следствием поведения людей в молодости.
Александр Ширвиндт. Фото: Global Look Press
«Это все — отрыжки молодости», - высказался Юрий Антонов.
Он добавил, что люди в молодости часто ведут себя беспечно и совершенно не думают о том, что будет с ними в возрасте. И напрасно.
«Поэтому он выпивает, хорошо закусывает. А все это потом отрыгнется», - уверен Юрий Антонов.
Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта, ему было 89 лет. Прощание с ним состоится 18 марта в Театре сатиры в 13:00.
По материалам MK.RU