Юрий Антонов высказался о проблемах Александра Ширвиндта со здоровьем: «Это все — отрыжки молодости»

Юрий Антонов скорбит о смерти Александра Ширвиндта. Фото: Global Look Press

Известный музыкант Юрий Антонов высказался о причине смерти 89-летнего Александра Ширвиндта.

Известный музыкант Юрий Антонов скорбит о смерти артиста Александра Ширвиндта. Он дал понять, что считает уход мэтра невосполнимой потерей для театральной сцены. Антонов заявил, что, когда уходят такие мощные личности, это очень тяжело осознавать и пережить.

Известно, что у Александра Ширвиндта были проблемы с сердцем. Мэтр перенес операцию на сердце, в последнее время его мучила одышка.

Юрий Антонов заявил, что считает сложности со здоровьем, возникающие в старости, следствием поведения людей в молодости.

Александр Ширвиндт. Фото: Global Look Press

«Это все  отрыжки молодости», - высказался Юрий Антонов.

Он добавил, что люди в молодости часто ведут себя беспечно и совершенно не думают о том, что будет с ними в возрасте. И напрасно.

«Поэтому он выпивает, хорошо закусывает. А все это потом отрыгнется», - уверен Юрий Антонов.

Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта, ему было 89 лет. Прощание с ним состоится 18 марта в Театре сатиры в 13:00.

По материалам MK.RU

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Читайте также