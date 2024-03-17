Жена отбывающего наказание в колонии Гобозова из «Дома-2» о том, как живет: «Как-то стараемся держаться»

Жена бывшего участника «Дома-2» Александра Гобозова Светлана ждет его возращения из заключения. Некоторое время назад Гобозова приговорили к полутора годам наказания с отбыванием в колонии общего режима.

Вместе с маленькой дочкой, которая родилась незадолго до оглашения Гобозову приговора, и сыном от первого брака Светлана переехала из Ставропольского края в Москву.

Сейчас молодая женщина работает и занимается воспитанием сына и дочери. В микроблоге жена Саши Гобозова дала понять, что старается не терять оптимизма.

«По поводу Саши. Он старается держаться в меру того, на сколько это возможно, философски относиться к происходящему», - рассказала жена Саши Гобозова.

Сама же Светлана буквально разрывается между работой и двумя детьми.

«С одним надо уроки делать, с другой агукать. Ну, как-то стараемся держаться», - добавила Светлана.

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