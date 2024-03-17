Яна Поплавская покрестила маленькую внучку

Яна Поплавская, которую большинство поклонников старшего поколения запомнил по роди Красной шапочки в советской сказке, рассказала о важном событии в семье.

В Прощеное воскресенье покрестили маленьку внучку Яны Поплавской. Актриса поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала с крошкой на руках.

Яна Поплавская дала понять, что для нее очень ценно произошедшее сегодня таинство.

«Покрестили нашу Аглаю-Аглаиду! Светлый чудесный день! Теперь наша девочка с Богом и Ангелом-хранителем и с крестными родителями. Пусть будет счастлива и здорова!» - написала под снимком Яна Поплавская.

Напомним, внучка Яны Поплавской появилась на свет зимой. Актриса радостно сообщила по пополнении 3 января, не озвучив дату рождения крошки.

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