Евгений Петросян ответил на вопрос о рождении маленькой дочери словами из поговорки

Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова на днях вновь поразили общественность, представив ей маленькую дочку. Малышка-грудничок стала вторым ребенком пары, у которой есть четырехлетний сын Ваган.

Разумеется, многих интересуют чисто физиологические подробности этой истории. Озвучить вопросы поклонников к 78-летнему Евгению Вагановичу решился Гарик Харламов.

Он позвонил молодому отцу прямо в эфире своего шоу «Кстати» на «VK Видео». Харламов поздравил Петросяна с пополнением в семействе и попросил поделиться секретом, как в столь солидном возрасте сохранить мужскую силу. Ситуация получилась несколько неловкая. Гарик уточнил, что он и его коллеги завидуют Евгению Вагановичу.

Петросян ответил с юмором и словами поговорки, давая понять, что не считает себя престарелым.

«Мой возраст для армянина - как слону дробина», - заявил Евгений Ваганович.

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