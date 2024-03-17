Прощание с Александром Ширвиндтом начнется на час позже по просьбе семьи

Внесены коррективы в скорбное мероприятие - гражданскую панихиду по покойному мэтру Александру Ширвиндту. Известного артиста похоронят завтра, в понедельник, 18 марта, на Новодевичьем кладбище.

Перед погребением состоится траурная церемония в Театре сатиры, которым много лет руководил Александр Анатольевич. Ранее сообщалось, что прощание начнется в полдень и продлится два часа. Теперь же стало известно, что начало церемонии отложено на целый час. Такова воля семьи покойного.

На сайте Театра сатиры некоторое время назад появилась информация о том, что прощание с Александром Ширвиндтом начнется не 12 часов дня, а в 13. На возможность попрощаться с покойным мэтром отведено также два часа.

Александр Ширвиндт скончался в минувшую пятницу, 15 марта, в одной из столичных клиник, где находился на лечении. О смерти мэтра сообщил его сын Михаил Ширвиндт.

Александр Ширвиндт четыре месяца на дожил до своего 90-летнего юбилея.

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