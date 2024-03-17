Яна Чурикова оценила шоу «Новая фабрика звезд»: «От старой доброй «Фабрики звезд» здесь есть только концепция»

Ведущая легендарного проекта «Фабрика звезд», который шел на Первом канале в начале 2000-х годов, Яна Чурикова позволила себе дать оценку «Новой фабрике звезд».

Яна Чурикова дала понять, что проект, который стартовал на телеканале ТНТ 3 марта, не может претендовать на легендарность. И даже какие-то параллели здесь проводить неуместно. Яна Чурикова считает, что это просто иной проект. И тем, кто планировал испытать чувство ностальгии, явно не повезло. Оно не возникнет.

«От старой доброй «Фабрики звезд» здесь есть только концепция исполнения со звездой: участник свежий, неотесанный, маленький, ничего не умеющий поет типа со звездой», - сформулировала Яна Чурикова.

Чурикова уверена, что к новому шоу совершенно неуместно подходить с мерками старого. В нулевых, по ее мнению, было время легендарных проектов, сейчас - несколько другой период.

Яна Чурикова охарактеризовала «Новую фабрику звезд» всего лишь «очередным крепким продуктом».

По материалам YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой»

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