Марина Зудина рассказала о женихе своей дочери от Олега Табакова: «Они счастливы, и я рада за них»

Младшей дочери ныне покойного известного артиста Олега Табакова от Марины Зудиной Марии Табаковой еще нет восемнадцати лет, но у девушки уже вполне серьезные отношения с молодым человеком.
Роман свой дочери Марии рассекретила актриса Марина Зудина. Она решилась на публичное признание, вероятно, заручившись согласием на это самой Марии Табаковой.
Марина Зудина дала понять, что отношения у пары серьезные. А Мария Табакова видит в своем кавалере те же качества, которые были в ее именитом отце.
Мария Табакова с букетом цветов на 14 февраля. Фото: соцсети Марины Зудиной
«Она влюблена, у нее постоянный молодой человек. Они счастливы, и я рада за них», - поделилась Марина Зудина в эфире шоу «Мой герой» на ТВЦ.
Напомним, Марина Зудина уже делала намек на наличие у дочери кавалера. В День всех влюбленных, 14 февраля, Зудина в микроблоге размещала снимок дочери с огромным букетом цветом. Вероятно, это было подношение того самого молодого человека.
Примечательно, что сама Мария Табакова в своих соцсетях хвастаться увесистым букетом цветов не стала.