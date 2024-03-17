Марина Зудина рассказала о женихе своей дочери от Олега Табакова: «Они счастливы, и я рада за них»

Младшей дочери ныне покойного известного артиста Олега Табакова от Марины Зудиной Марии Табаковой еще нет восемнадцати лет, но у девушки уже вполне серьезные отношения с молодым человеком.

Роман свой дочери Марии рассекретила актриса Марина Зудина. Она решилась на публичное признание, вероятно, заручившись согласием на это самой Марии Табаковой.

Марина Зудина дала понять, что отношения у пары серьезные. А Мария Табакова видит в своем кавалере те же качества, которые были в ее именитом отце.