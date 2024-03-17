Марина Зудина рассказала о женихе своей дочери от Олега Табакова: «Они счастливы, и я рада за них»

Марина Зудина раскрыла тайну Марии Табаковой. Фото: Global Look Press

Дочь покойного Олега Табакова Мария влюблена.

Младшей дочери ныне покойного известного артиста Олега Табакова от Марины Зудиной Марии Табаковой еще нет восемнадцати лет, но у девушки уже вполне серьезные отношения с молодым человеком.

Роман свой дочери Марии рассекретила актриса Марина Зудина. Она решилась на публичное признание, вероятно, заручившись согласием на это самой Марии Табаковой.

Марина Зудина дала понять, что отношения у пары серьезные. А Мария Табакова видит в своем кавалере те же качества, которые были в ее именитом отце.

Мария Табакова с букетом цветов на 14 февраля. Фото: соцсети Марины Зудиной

«Она влюблена, у нее постоянный молодой человек. Они счастливы, и я рада за них», - поделилась Марина Зудина в эфире шоу «Мой герой» на ТВЦ.

Напомним, Марина Зудина уже делала намек на наличие у дочери кавалера. В День всех влюбленных, 14 февраля, Зудина в микроблоге размещала снимок дочери с огромным букетом цветом. Вероятно, это было подношение того самого молодого человека.

Примечательно, что сама Мария Табакова в своих соцсетях хвастаться увесистым букетом цветов не стала.

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