Селезнева рассказала, что в Театре сатиры ошарашены смертью Ширвиндта: «Все шло к выздоровлению. А он взял и умер»

Накануне не стало известного актера Александра Ширвиндта. Коллеги, друзья и поклонники не могут поверить в случившееся. Многие отмечают, что ушла настоящая глыба. Он возглавлял Театр сатиры, где играл во нескольких постановках. С ним успел поработать Александр Олешко. Также Наталья Сеоезнева призналась, что поражена. Она посчитала плохом знаком, когда крыша театра загорелась в конце января.

«Все знали – это к несчастью. Вот вам пожалуйста! Шура (Александр Ширвиндт – Прим. ред.) умер. Он же неплохо себя чувствовал. Мишка (Михаил Ширвиндт – Прим. ред.) должен был забрать его из больницы во вторник или в среду. Все шло к выздоровлению. А он взял и умер… От чего? Сердце, сосуды», – отметила Селезнева.

Она призналась, что виделась с ним в декабре перед Новым годом. По словам народной артистки, тогда у него уже болели суставы. А она сама недавно заболела коронавирусом. Наталья Игоревна находится в больнице. Она рассказала, что пыталась лечится дома, но ситуация только усугубилась. Теперь у нее двусторонняя пневмония. Поэтому актриса призналась, что не придет на похороны Ширвиндта.

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