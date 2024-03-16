Жена Евгения Петросяна призналась, что родила дочь в 2023 году: «Я пережила волшебный момент»

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова скрывали, что снова стал родителями. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

35-летняя Татьяна Брухунова заговорила о дочери и заверила, что не будет лукавить.

Евгений Петросян недавно воссоединился с женой Татьяной Брухуновой, которая отдыхала в Китае. Она отметила свое 35-летие и поделилась радостной новостью. Оказалось, что супруги снова стали родителями. 

Теперь 78-летний юморист растит не только сына Вагана, которому четыре года, но и маленькая дочка. Имя малышки они пока хранят в тайне. Артист опроверг домыслы фанатов, что ребенка выносила суррогатная мать. Брухунова заверила, что рожала сама и еще не вернулась в форму. 

А теперь она поблагодарила всех за поздравления и теплые слова. Молодая возлюбленная звезды заговорила о дочке. 

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«Это действительно очень большое событие для нас. Я не буду лукавить, дочь родилась не на днях. Дочь родилась в прошлом году. Когда я буду готова поделиться с вами более подробной информацией, я обязательно это сделаю. На данный момент так», — поделилась она.

Еще Татьяна добавила, что ей очень приятно, что многие ее подписчики проявили тактичность и если замечали, что она беременна, то писали в личку.  Она подчеркнула, что ей это важно. 

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