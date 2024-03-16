Перенесшая операцию на ступнях Анна Asti появилась на публике премии «Виктория»

Анна Asti недавно призналась, что отменяет концерты, запланированные на март. У нее возникли проблемы со здоровьем. Певица рассказала, что ей сделали операцию на ступнях. Когда она выступила на ВДНХ, то у нее болела нога. Артистка осознала, что не сможет давать двухчасовой концерт.
Но 16 марта она появилась на премии «Виктория», которая прошла в Москве. Анна облачилась в белую юбку макси с разрезом сзади, туфли на платформе с высоким каблуком и черную блестящую блузку.
Анна Asti дефилировала на красной дорожке. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Для нее это первое светское мероприятие после вечеринки Насти Ивлеевой. К слову, в этот вечер ей вручили награду в номинации «Певица года». Она поднялась на сцену и поблагодарила зрителей за поддержку и за то, что они все-таки ее дождались.
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Напомним, что на премии также появились: Филипп Киркоров, Мари Краймбрери, Наталья Подольская, Нюша, Яна Рудковская и Евгений Плющенко с детьми, Александр Ревва и другие селебрити.