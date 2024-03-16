Филипп Киркоров привел свою новую музу - певицу Марго на премию «Виктория»: «У нее есть все шансы завоевать шоу-бизнес»

Филипп Киркоров привык быть в центре внимания. 16 марта он приехал на премию «Викторию». Певец предстал в блоснежном костюме с черным декором и увесистой подвеской. Но он на этот раз был не один. Корреспондент Teleprogramma.pro заснял его с эффектной спутницей, которая была в белом платье-бюстье с перьями и широкополой шляпе. Блондинкой оказалась новая муза короля отечественной эстрады певица Марго.
«Познакомились мы четыре года назад, но снова встретились после во время моей недавней поездки на Донбасс. Она из Макеевки», – поделился Киркоров.
Также он признался, что собирается с ней записать новый альбом. Марго уже спела его хит «Зайка моя» на китайском языке.
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Филипп Киркоров с певицей Марго. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Чудеса случаются! Работать очень много нужно, встретить хорошего продюсера, музыканта, который действительно поверит и влюбится в творчество. У каждого продюсера должна быть муза. На данный момент я очень верю в Марго.
Мне кажется, что у нее все получится! Она очаровательна, красива, женственна, невероятно музыкальна, пластично танцует. У нее есть все шансы завоевать наш шоу-бизнес», – заявил он.