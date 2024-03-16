«Как долго прятала живот! Стиляга»: россияне восхитились тем, как выглядит беременная Кети Топурия

Кети Топурия не раз признавалась в интервью, что мечтает быть мамой троих детей. Ее часто подозревали в беременности. Она родила дочку Оливию от первого мужа Льва Гейхмана. Девочке теперь уже восемь лет. А в 2020 году певица сыграла свадьбу с новым возлюбленным Львом Деньговым. Уже во время похода в ЗАГС она не скрывала округлившийся живот. Спустя три месяца у нее родился сын Адам.

А недавно Кети провела отпуск на Сейшеллах. Тогда ее впервые снова заподозрили в беременности. Солистка группы «А’Студио» представала в платьях и шортах, но выбирала ракурсы, на которых сложно разглядеть живот.

Но вот 15 марта на съемках «Новой Фабрики звезд» она предстала в небесно-голубом мини-платье и жакете в тон. Певица старалась позировать на красной дорожке так, чтобы область живота была прикрыта. Но потом на сцене она спела с одной из участниц проекта. Жакет артистки распахнулся, поэтому зрители увидели ее выпирающий живот.