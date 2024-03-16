«Как долго прятала живот! Стиляга»: россияне восхитились тем, как выглядит беременная Кети Топурия

Кети Топурия не раз признавалась в интервью, что мечтает быть мамой троих детей. Ее часто подозревали в беременности. Она родила дочку Оливию от первого мужа Льва Гейхмана. Девочке теперь уже восемь лет. А в 2020 году певица сыграла свадьбу с новым возлюбленным Львом Деньговым. Уже во время похода в ЗАГС она не скрывала округлившийся живот. Спустя три месяца у нее родился сын Адам.
А недавно Кети провела отпуск на Сейшеллах. Тогда ее впервые снова заподозрили в беременности. Солистка группы «А’Студио» представала в платьях и шортах, но выбирала ракурсы, на которых сложно разглядеть живот.
Но вот 15 марта на съемках «Новой Фабрики звезд» она предстала в небесно-голубом мини-платье и жакете в тон. Певица старалась позировать на красной дорожке так, чтобы область живота была прикрыта. Но потом на сцене она спела с одной из участниц проекта. Жакет артистки распахнулся, поэтому зрители увидели ее выпирающий живот.
Россияне были восхищены тем, что ей удавалось несколько месяцев водить всех вокруг пальца. Она находится уже на последних сроках беременности. Топурию осыпали комплиментами.
«Умничка Кети! Ты классная, как всегда впрочем», – заявила 6005olya.
«Как долго прятала живот! Стиляга», – отметила teo.lord7.
«Пузико выглядит так очаровательно», – сказала turmanidze1964.
«Как так ей удается? Стройная как лань, длинные ножки и животик», – заметила karlygash2266.
«Словно модель, не иначе», – призналась TodaElf.
Кети Топурия больше не прячет живот. Фото: кадр из соцсети ketatime
Примечательно, что за несколько дней до выступления Топурия выложила фото, которым заинтриговала фанатов. Она позировала в своем роскошном автомобиле. Певица была облачена в светлые джинсы клеш и рубашку из денима, которую не стала застегивать. Создавалось впечатление, что она прикрыла область живота. Тогда фанаты стали активно обсуждать возможную третью беременность.
«Беременяшка уже не спрячешь», – писала beauty_lashmakerr1.
«Постоянно живот прикрываешь», – заметила nikolai__815_mishustin.
При этом многие похвалили ее за чувство стиля.
Кети Топурия умело подбирает наряды, которые скрывают формы. Фото: соцсети Кети Топурии
При этом чуть ранее Кети даже фотографировалась в полный рост. Она красовалась в черной футболке оверсайз, в которой не было видно ни намека на беременность. Снимки в купальнике артистка не публиковала. Она старалась лишь демонстрировать пейзажи, а иногда показывала своих детей. Оливия учится в школе и порой снимает свой блог. А вот маленький Адам пока редко предстает с мамой даже на фото. Супруги стараются скрывать его лицо.
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У мужа певицы есть двое детей от прошлыйх отношений. Топурия с ними познакомилась в тот же день, что и с самим Деньговым, так как выступала на его вечеринке. Ей удалось быстро найти с ними общий язык.
Уже в конце весны или в начале лета артистка снова станет мамой. Пока она предпочитает ничего не говорить о своей беременности. Однако поклонники уже начали еее поздравлять в соцсетях.
Кети Топурия всегда демонстрирует загар. Фото: соцсети Кети Топурии