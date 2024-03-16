Лолита высказалась в защиту уехавшей из России Пугачевой: «Она фундамент сегодняшней эстрады»

Лолита Милявская прокомментировала высказывания Аллы Пугачевой, которые уехала из России. Не так давно Примадонна показывала, как веселиться в Израиле, а также обругала Стаса Михайлова, который заявил, что покинувшую родину знаменитости приползут на коленях. Лолита не только не стала осуждать артистку. Она призналась, что ей лично скажет о том, что ей не нравится. Певица подчеркнула, что у Пугачевой есть право высказываться.

«Это ее личное право. Она на пенсии очень давно. Мне кажется, не было бы такой ситуации, если бы не начали на нее нападать, оскорблять. Как я помню, Алла Борисовна не начала сразу вмешиваться пока не начались оскорбления детей, что-то такое», – сказала она.

«Я помню конную милицию на концерте Аллы Борисовны. Ты просто висишь на заборе, чтобы увидеть краешек балахона, услышать как она поет. А потом ты с ней знакомишься. И она к моей жизни творческой прикладывала руку.

Она меня по ******* вербально прикладывала каждый раз. Я наверное была одной из немногих, кого она не хвалила никогда. И этим она меня сделала! Если бы она меня хвалила, я бы растеклась как лужа.

А она все время давала люллей. Раз в полгода увидишь, она сделает замечание. И ты идешь загруженный. Она, как певица и актриса, фундамент сегодняшней эстрады», – призналась Лолита.