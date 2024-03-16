Лолита призналась, что придумала Дронову псевдоним SHAMAN

Лолита Милявская знает многих молодых исполнителей. Недавно она дала интервью, в котором заговорила про Ярослава Дронова. Певица призналась, что познакомилась с ним на шоу «Фактор А», где главной была Алла Пугачева. По ее словам, тогда Примадонна тепло к нему отнеслась и даже отдала свою специальную награду исполнителю, которую он потратит на образование. А сама Лолита придумала для него псевдоним.

«Это я его SHAMAN-ом назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: “Ты какой-то шаман”. И он мне говорит: Представляешь, откуда пошло?» – сказала звезда.

Она подчеркнула, что Дронов ей всегда нравился. Милявская отметила, что он не стал страдать звездной болезнью. Певица добавила, что считает его скромным и искренним.

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