Лолита призналась, что придумала Дронову псевдоним SHAMAN

Лолита Милявская знает многих молодых исполнителей. Недавно она дала интервью, в котором заговорила про Ярослава Дронова. Певица призналась, что познакомилась с ним на шоу «Фактор А», где главной была Алла Пугачева. По ее словам, тогда Примадонна тепло к нему отнеслась и даже отдала свою специальную награду исполнителю, которую он потратит на образование. А сама Лолита придумала для него псевдоним.
«Это я его SHAMAN-ом назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: “Ты какой-то шаман”. И он мне говорит: Представляешь, откуда пошло?» – сказала звезда.
Она подчеркнула, что Дронов ей всегда нравился. Милявская отметила, что он не стал страдать звездной болезнью. Певица добавила, что считает его скромным и искренним.
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«Он такой же ребенок, как восемь лет назад. С точки зрения музыки, она может и не моя. Я люблю панк-рок, а зарабатываю на попсе. У меня другая попса, у него другое направление. Он из парней, которые не будут останавливаться. Я жду от него любовную лирику. Мне, как тетеньке, хочется любовную лирику. Но патриотика у него у единственного получилась», – поделилась артистка YouTube-шоу «Повесточка».