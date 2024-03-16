Бородин заявил, что Орбакайте заработала 100 миллионов рублей на выступлениях в России

Кристина Орбакайте недавно лишилась заработка в Россию. Ее концерты были отменены. Она смогла выступить лишь в Санкт-Петербурге, а также спела в баре в Москве. Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что певица недавно уже смогла хорошо заработать. Пред Новым годом она приезжала в Россию и работала на корпоративах.

«Орбакайте приехала перед Новым годом в Россию, проехалась с концертами, корпоративами, положила себе в карман около 100 млн рублей и поехала обратно. Пугачева где-то записала клип, песню и в течение суток заработала 20 млн рублей. Они далеко не бедные люди, миллиардеры, миллионеры», — высказался Виталий.

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Он также добавил, что и Филипп Киркоров, который после вечеринки Насти Ивлеевой около двух месяцев был без работы, имеет хороший доход, так как купил квартиру в Москве за миллиард рублей. Об этом Бородин рассказал NEWS.ru.

Ранее он признался, что Алла Пугачева также зарабатывает десятки миллионов рублей на своих песнях.