Олешко рассказал, как поездка с Ширвиндтом помогла создать спектакль: «Всех проводниц называл Пульхериями»

Накануне ушел из жизни Александр Ширвиндт. Он не дожил до своего 90-летия несколько месяцев. Для его коллег и знакомых это стало настоящим ударом. С ним хорошо был знаком Александр Олешко. Он вспомнил, что шесть лет назад они получили награду «Фигаро» и во время поездки на поезде у них случился разговор, в котором Ширвиндт его спросил о мечте.

Тогда актер честно ему признался, что хочет с ним сыграть на одной сцене. Так как подходящей пьесы не было, Александр Анатольевич предложил ее написать. И Олешко поручил написание пьесы своему педагогу Родиону Овчинникову.

«Спектакль "Где мы?…" стал событием в театральной Москве и визитной карточкой Театра сатиры. Это был новый, невероятный виток популярности – для театра. Ширвиндт не играл премьер 16 лет и, надо сказать честно, уже и не собирался. Но в 84 года вновь порадовал зрителей совершенно смешной, тонкой и трогательной ролью. Он всё и всех контролировал на сцене. Каждый раз добавлял что то новое, точное, интересное», – поделился он.

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Также Олешко признался, что перед началом спектакля они виделись в гримерке и обменивались историями, байками, а также анекдотами. По словам актера, у него было несколько очень личных разговоров с коллегой, которые он сравнил с общением отца с сыном.Александр отметил, что спектакль был сыгран 91 раз. В последний раз они сыграли на одной сцене летом 2023 года, пишет «МК».