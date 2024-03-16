Кудрявцева призналась, что посмотрела разбор психолога Степановой о причине ее неудачных браков

Лера Кудрявцева находится на больничном. Она уже призналась, что 2024 год начался для нее с проблем. Телеведущая не только повредила колено и перенесла операцию, но и рядом с ней в трудный период нет мужа Игоря Макарова. Она в январе сообщила, что ушла от него.

Пока ведущая шоу «Секрет на миллион» не спешит разводиться, так как надеется, что он излечится от алкогольной зависимости. Она даже отправила его в санаторий на лечение. Происходящее в личной жизни звезды оценила психолог Вероника Степанова.

«Складывается ощущение, что у нее такое потребительское отношение к мужчинам. Вот запил — сразу расход, денег не зарабатывает — тоже пока. Как будто все поимела с него и довольно, хватит», – заявила психолог.

При этом она добавила, что поведение Леры ей нравится. По ее словам, телеведущая активная и яркая, а также не создает впечатление приезжей в Москву дамы. Еще Степанова считает, что блондинка абсолютно равнодушна к бывшим партнерам. Ее разбор увидела Кудрявцева. Она призналась, что давно следит за работой именно этого эксперта.

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