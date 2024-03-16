Певица Саша Савельева вернулась из Израиля в Россию, чтобы выступать на корпоративах

Саша Савельева не так давно призналась, что живет на две страны. Большую часть времени она проводит в Израиле. Там живут родные ее мужа Кирилла Сафонова. Туда пара увезла своего сына Леона, которому четыре года.

Но на днях стало известно, что бывшая солистка группы «Фабрика» прилетела в Москву с наследником. Она планирует возобновить выступления на корпоративах и устроить концерт в мае. Примечательно, что артистка за 45-минутное выступление хочет гонорар в 600 тысяч рублей.

А вот райдер у звезды скромный. Она просит организовать несколько нарезок, бутылку виски, куриный бульон или овощной суп, пишет Telegram-канал Shot.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В это время ее муж тоже покинул Израиль. Он сообщил, что впервые приехал на Кипр. Там актер 14 марта предстал в спектакле на сцене. Он также продолжает зарабатывать.