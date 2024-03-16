Люся Чеботина заявила, что не делала уколы ботокса: «Ничего себе в лицо не колола»

Люся Чеботина несколько лет назад стала знаменитой. Теперь она регулярно появляется на телевидении и посещает разные мероприятия. Накануне певица отметилась в браке с синими губами и в цветных линзах.

Но когда ее спросили, делала ли она уколы ботокса, артистка заверила, что боится таких процедур. Исполнительница хита «Монако» призналась, что меняла себе внешность только с помощью фотошопа. Она отметила, что в более юном возрасте думала о коррекции внешности, но так этого и не сделала.

«Я ни разу в жизни ничего себе в лицо не колола. И мне честно говоря, даже как-то страшно думать об этом. Я знаю много историй, когда девчонки что-то себе делали из косметических процедур и получали большие проблемы», – заявила Чеботина, пишет KP.RU.

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Но кое-что она все ж делает, чтобы оставаться молодой. Певица рассказала, что ей нравится массаж лица. Именно на эту процедуру она ходит регулярно.