Актер Юрий Васильев признался, что Александр Ширвиндт с иронией относился к смерти

Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни. Эта новость поразила его друзей. Теплые воспоминания о нем остались у коллеги Юрия Васильева, с которым они проработали 48 лет. По словам актера, в свое время ученики в училище мечтали попасть именно к нему. Васильев признался, что коллега всегда умел ответить, знал много шуток и с иронией относился к смерт.

«А к смерти он относился иронично. Это его знаменитое выражение – надо быть ближе к земле. Он любил повторять его на всех юбилеях, которые блестяще вел», – отметил артист.

Также он вспомнил, как Ширвиндт сказал пророческие слова. По его словам, когда актер уже стал худруком театра, то завел разговор с Ольгой Аросевой, которая болела и становилась все слабее. Васильев заявил, что тогда его друг сказал ей, что хочет покинуть руководящий пост.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«"Подожди уходить, Шурик, ты должен меня похоронить" - "Ну ты с этим не тяни", - ответил он. Как же они хохотали», – признался Юрий, пишет «МК».

Он добавил, что все знали, что Ширвиндт настоящий остряк. Артист назвал его королем шуток.