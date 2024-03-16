Роксана Бабаян призналась, что не общалась с Александром Ширвиндтом несколько лет: «Он болел»

15 марта умер Александр Ширвиндт. Многих коллег эта новость повергла в шок. Друзья не могут поверить в случившееся. Несколько лет назад не стало дурга артиста Михаила Державина.

Вдова Державина Роксана Бабаяна призналась, что не была подругой Ширвиндта, а вот с его женой Натальей порой общалась. По ее словам, общение с актером прекратилось несколько лет назад. Она отметила, что ему было трудно говорить из-за болезни. Более того, певица заверила, что с возрастом уже меньше поводов для встреч и разговоров. По словам Роксаны, раньше ее муж часто звонил Александру Анатольевичу, так как у них было много общих интересов.

«Когда Миши не стало, все поменялось. Последний раз я разговаривала с Шурой по телефону несколько лет назад. Мне кажется, ему было сложно говорить. Он болел… Почему так давно? Он дружил с моим мужем, а не со мной», – пояснила Бабаян.

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Она добавила, что говорить на такие темы, как здоровье, не обязательно. При этом певица заявила, что даже без постоянного общения с теплотой относилась к Шивиндту, пишет KP.RU.